Jovanov je ispred Doma narodne skupštine rekao za Tanjug da je ključna poruka današnjeg okupljanja jedinstvo i očuvanje porodice, kao i da će građani na izborima, a ne stranci ili ambasade, odlučivati o budućem pravcu Srbije.

"Važno je da cela Srbija vidi ovaj broj ljudi i pozitivnu priču koja se šalje sa ovog trga. Za mene je glavna poruka da ovi ljudi odlučuju u kom pravcu će Srbija ići u narednom periodu. Ovi ljudi na izborima, a ne stranci, ambasade ili mejlovi koji se šalju nevladinim organizacijama", poručio je Jovanov.

Kao najvažniju poruku današnjeg dana, Jovanov je izdvojio odbranu koncepta porodice, ocenivši da je ona u prethodnom periodu bila izložena žestokim napadima:

"Zavađali su unuke sa bakama i dekama, zavađali su roditelje sa decom, zavađali su različite generacije. Proganjali su roditelje dece koje su nazivali ćacijima, proganjali su decu koju su nazivali ćacijima. Rasturali su porodicu, koja je ono najvažnije kod nas Srba i temelj svakog društva na kraju krajeva", naveo je Jovanov.

Dodao je da je Srbija zaista jedna porodica, bez obira što se, kako je naveo, jedan deo te porodice u poslednje vreme čudno ponaša.

"Ja se nadam da će i oni shvatiti da smo svi mi jedna velika porodica i da tako, zajedno, treba da rešavamo stvari. Pa kako većina kaže, tako će da bude", zaključio je Jovanov.