Kao i uvek do sada blokaderi koji se kunu u neke navodne evropske vrednosti, civilizaciju i demokratiju i koji sebe u svojim deluzijama smatraju za neku višu rasu i navodnu elitu su pokazali da su njihovi intelektualni ali i civilizacijski dometi na nivou varvarizma i divljaštva.

Ovaj put se to desilo na društvenoj mreži "Iks" gde je jedan od blokader ostavio komentar na fotografiju ljudi koji su se uputili iz Sremske Mitrovice na skup u Beogradu.

"Nadam se da će svi pocrkati od vrućine. Ološijada Ćaci brabonjaka", napisao je blokader.

Te dve rečenice i jesu kompletan njihov politički program - bezumna mržnja, vređanje i dehumanizacija svih onih koji ne žele da se povinuju njihovim željama i zahtevima.