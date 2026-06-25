Mirković je, na kraju sednice Skupštine Grada na kojoj su usvojeni rebalans budžeta i više planova detaljne regulacije, naveo da je od ukuno 46 odbornika opozicije samo njih šest glasalo protiv plana detaljne regulacije područja u Mirijevu (Bajdina).
On je, povodom incidenta kada su dvojica predstvanika udruženja "Mirjevo zeleno i zdravo" stali za govornicu zajedno sa delom opozicionih odbornika tražeći obustavu rada Skupštine Grada dok se ne povuče predlog o uređenju prostora Bajdina, naglasio da je grubo prekršen Poslovnik parlamenta i takve stvari više nikada ne smeju da se ponove.
"Ovo danas je bila unapred pripremljena predstava sa ciljem da se putem nasilja, pretnji, uvreda i provokacija spreči dalji razvoj Beograda", rekao je Mirković i dodao da je veći incident sprečen zahvaljujući prisebnosti predsednika Skupštine Grada Nikole Nikodijevića i odbornika vladajuće koalicije.
Govoreći o navodima u opozicionim medijima da su poslanici vlasti u jednom trenutku demonstrativno napustili salu, Mirković je objasnio da je predsednik Skupštine grada regularno odredio pauzu, a da su odbornicima većine upućivane pretnje i pogrdni izrazi pri ulasku i izlasku iz sale.
On je naveo da je juče održan sastanak šefova odborničkih grupa na kojem se niko od najglasnijih predstavnika opozicije nije pojavio, niti su podneli amandmane na predloženi plan.
Ukazao je da je od 46 odbornika opozicije protiv plana regulacije za Mirijevo glasalo svega njih šest.
"Podizali su tenziju ceo dan, a onda je samo šest njihovih odbornika glasalo protiv. Pa neka građani Mirijeva još jednom vide sa kime imaju posla i da shvate i oni da niko od ovih opozicionih odbornika ne misli o njima, već misli o sopstvenom političkom interesu", rekao je Mirković.
Pohvalio je prisebnost i odgovornost odbornika vladajuće koalicije koji, kako je naveo, nisu nasedali na provokacije, čime je izbegnut teži incident.
On je pozvao predsednika Skupštine grada da u narednom periodu zaštiti dostojanstvo odbornika i strože primeni Poslovnik, kroz uvođenje sistema legitimisanja na samom ulazu u salu.
Mirković je naveo da će odbornička grupa SNS, sledeći politiku predsednika Aleksandra Vučića, nastaviti da radi isključivo u interesu Beograđana i da nikada neće učestvovati u, kako je naveo, "režiranim predstavama i manipulacijama opozicije".
Na današnjoj sednici Skupštine Beograda članovi udruženja "Mirijevo zeleno i zdravo" došli su do govornice i tražili da se sa dnevnog reda skine tačka koja predviđa plan detaljne regulacije Bajdinove ulice u Mirijevu, a njima su se potom pridružili i odbornici dela opozicije i stajanjem oko govornice i galamom ometali su rad gradske skupštine.
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