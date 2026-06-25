Mirković je, na kraju sednice Skupštine Grada na kojoj su usvojeni rebalans budžeta i više planova detaljne regulacije, naveo da je od ukuno 46 odbornika opozicije samo njih šest glasalo protiv plana detaljne regulacije područja u Mirijevu (Bajdina).

On je, povodom incidenta kada su dvojica predstvanika udruženja "Mirjevo zeleno i zdravo" stali za govornicu zajedno sa delom opozicionih odbornika tražeći obustavu rada Skupštine Grada dok se ne povuče predlog o uređenju prostora Bajdina, naglasio da je grubo prekršen Poslovnik parlamenta i takve stvari više nikada ne smeju da se ponove.

"Ovo danas je bila unapred pripremljena predstava sa ciljem da se putem nasilja, pretnji, uvreda i provokacija spreči dalji razvoj Beograda", rekao je Mirković i dodao da je veći incident sprečen zahvaljujući prisebnosti predsednika Skupštine Grada Nikole Nikodijevića i odbornika vladajuće koalicije.

Govoreći o navodima u opozicionim medijima da su poslanici vlasti u jednom trenutku demonstrativno napustili salu, Mirković je objasnio da je predsednik Skupštine grada regularno odredio pauzu, a da su odbornicima većine upućivane pretnje i pogrdni izrazi pri ulasku i izlasku iz sale.

​On je naveo da je juče održan sastanak šefova odborničkih grupa na kojem se niko od najglasnijih predstavnika opozicije nije pojavio, niti su podneli amandmane na predloženi plan.

​Ukazao je da je od 46 odbornika opozicije protiv plana regulacije za Mirijevo glasalo svega njih šest.

"Podizali su tenziju ceo dan, a onda je samo šest njihovih odbornika glasalo protiv. ​Pa neka građani Mirijeva još jednom vide sa kime imaju posla i da shvate i oni da niko od ovih opozicionih odbornika ne misli o njima, već misli o sopstvenom političkom interesu", rekao je Mirković.

​Pohvalio je prisebnost i odgovornost odbornika vladajuće koalicije koji, kako je naveo, nisu nasedali na provokacije, čime je izbegnut teži incident.

On je pozvao predsednika Skupštine grada da u narednom periodu zaštiti dostojanstvo odbornika i strože primeni Poslovnik, kroz uvođenje sistema legitimisanja na samom ulazu u salu.

​Mirković je naveo da će odbornička grupa SNS, sledeći politiku predsednika Aleksandra Vučića, nastaviti da radi isključivo u interesu Beograđana i da nikada neće učestvovati u, kako je naveo, "režiranim predstavama i manipulacijama opozicije".

Na današnjoj sednici Skupštine Beograda članovi udruženja "Mirijevo zeleno i zdravo" došli su do govornice i tražili da se sa dnevnog reda skine tačka koja predviđa plan detaljne regulacije Bajdinove ulice u Mirijevu, a njima su se potom pridružili i odbornici dela opozicije i stajanjem oko govornice i galamom ometali su rad gradske skupštine.