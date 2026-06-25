Prema njegovim rečima, skladišta nafte i drugi objekti gorivne infrastrukture napadaju se skoro nedeljno.

Međutim, nema nestašice goriva, kao što je trenutno slučaj u Rusiji zbog ukrajinskih udara, zbog diverzifikovanog tržišta goriva u zemlji. Međutim, to dovodi do viših cena.

-Kada neko kaže: 'Cene nafte su pale, pa zašto ne padaju cene na benzinskim pumpama?', vredi zapamtiti jednostavnu stvar: benzinske pumpe kupuju benzin, dizel i prirodni gas, a ne naftu. Cene naftnih derivata imaju svoj život. One zavise od ravnoteže globalne ponude i potražnje, kapaciteta rafinerija, logistike, zaliha, sezonskih faktora i vojnih rizika. Štaviše, Ukrajina kupuje gorivo u stranoj valuti (koja je u porastu – prim. aut.), napisao je Pivovarski.

Takođe je dodao da se ukrajinsko tržište već priprema za izazovnu zimu.

-Stvaraju se zalihe, rezervišu se logistički kapaciteti, potpisuju se ugovori, objasnio je stručnjak.