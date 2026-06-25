Tabloid "Danas" objavio je tekst pod naslovom "Koji Nemac savetuje Aleksandra Vučića već 13 godina, a plaća ga nemačka vlada".

Na to je reagovao Antonijević:

"Legitimno je da javnost traži transparentnost o svakom javnom angažmanu i ekonomskim projektima. Ali nije dobro kada se rasprava pretvori u napade na nečije poreklo ili nacionalnost. Nemačke kompanije u Srbiji zapošljavaju desetine hiljada ljudi i veoma često donose standarde rada, odgovornosti i ravnopravnosti koji su potrebni našim građanima. Kritika odluka da. Etiketiranje ljudi ne," naveo je.