Osnovno javno tužilaštvo u Kruševcu, nakon saslušanja, podnelo je krivičnu prijavu protiv P. M. (51) iz okoline tog mesta zbog sumnje da je 22. juna pretukao dečaka starog 13 godina na parkingu tržnog centra u tom gradu.

On je osumnjičen za nasilničko ponašanje, ali tužilaštvo nije predložilo određivanje pritvora tako da će se on u daljem toku postupka braniti sa slobode.

Tužilaštvo je saopštilo da je osumnjičeni priznao sve navode iz krivične prijave. Evo kako je tužilaštvo obrazložilo ovu odluku.

- Protiv osumnjičenog P. M. (1975) podneta je krivična prijava zbog krivičnog dela nasilničko ponašanje. Osumnjičeni je izneo svoju odbranu i saslušan je u tužilaštvu dana 23.juna 2026 godine i tužilaštvo nije predložilo određivanje pritvora iz razloga jer nisu ispunjeni uslovi koji su predviđeni čl.211 st.1. Zakonika o krivičnom postupku. Prilikom saslušanja osumnjičeni je u potpunosti priznao navode iz podnete krivične prijave, a vezano za događaj od 22.juna 2026 godine kada je došlo do nasilničkog ponašanja na parkingu tržnog centra u Kruševcu“ - naveo je javni tužilac OJT u Kruševcu Saša Avramović.

Tužilaštvo je saopštilo i kakve povrede je zadobio pretučeni maloletnik.

"Prema dobijenim informacijama od strane PU Kruševac oštećeni je zadobio lake telesne povrede. Nakon preduzimanja svih potrebnih dokaznih radnji u predistražnom postupku biće doneta odluka od strane tužilaštva", dodaje tužilac Avramović.

Napad se dogodio 22. juna na parkingu ispred tržnog centra u naselju Ujedinjene nacije u Kruševcu.

Zbog sumnje da je dečaka uvukao u kola, tukao ga, a nakon toga ga izbacio iz vozila i pobegao, policija je uhapsila P.M. (50) iz okoline Kruševca kojem je potom bilo određeno zadržavanje do 48 časova. Policija nije saopštila šta je motiv napada, dok očuh pretučenog dečaka kaže da su se deca zadirkivala nakon menjanja sličica i da nije bilo povoda za ovakvu reakciju oca drugog dečaka.

M.A. podseća da su deca menjala sličice u nedelju, a da je njegov pastorak napadnut tek sutradan, kada ga je otac drugog dečaka pronašao. Pretučeni dečak je osim hematoma, po rečima očuha, doživeo i veliku psihičku traumu.

Dan nakon napada očuh dečaka je izjavio da je dete neprepoznatljivo od batina. On je ispričao da su se deca u nedelju menjala sa sličicama, da je drugi dečak dobio jednu sličicu manje i da je došlo do banalnog zadirkivanja između dece kada su se posle toga sreli, te da nije postojao nikakav razlog za ovakvu reakciju oca drugog dečaka.

- Menjali su se za sličice i posle toga je bilo ono klasično zadirkivanje dece, kao uzeli im telefon, pa im vratili odmah posle pet sekundi. Najverovatnije su ta deca maltretirana od strane neke druge dece, jednostavno naše dete je to platilo bez ikakvog razloga. Bukvalno, menjali su se za sličice i ovaj mu jednu sličicu više uzeo, banalan razlog. On se požalio ocu. Ko zna šta je rekao ocu - ispričao je ranije M.A.

Prema rečima očuha pretučenog dečaka, osumnjičeni napadač je ceo dan tragao za njegovim pastorkom, sve dok mu, navodno, sin nije javio gde se nalazi.

- Deca su bila u tržnom centru, kupila su vodu, stajala tu ispred, tu se skupljaju deca uvek. Menjali su se sa sličicama dan pre toga, tražio ga je ceo dan i onda sutradan kada ga je našao njegov sin, javio je gde je i ovaj je došao kolima. I ostalo ste videli na snimku - priča M.A.

Očuh pretučenog dečaka rekao je ranije i da smatra da bi napad trebalo da se okarakteriše kao pokušaj ubistva.

(Blic)

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