Rodrigez je u objavi na Telegramu navela da je Venecuela "duboko zahvalna predsedniku Aleksandru Vučiću, Vladi i plemenitom narodu Srbije na iskrenim rečima solidarnosti i spremnosti da budu uz Venecuelu u ovim teškim trenucima".

"Ovaj gest primamo sa zahvalnošću i ljubavlju, potvrđujući istorijske veze prijateljstva između Srbije i Venecuele", naglasila je Rodrigez.

Pored Vučića, Rodrigez je izrazila zahvalnosti i drugim svetskim liderima na porukama podrške i solidarnosti.

Ranije danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je u svoje i u ime građana Srbije saučešće porodicama stradalih u razornim zemljotresima u Venecueli, narodu, predsednici Delsi Rodrigez, a povređernima je poželeo brz i uspešan oporavak i poručio da je sa tugom primio vest o razornom zemljotresu koji je pogodio tu zemlju.

"Dok se suočavamo sa razornim posledicama prirodnih katastrofa, uviđamo koliko su sile prirode moćne i nepredvidive, ali i kolika je snaga ljudske solidarnosti u nastojanju da spasi svaki život. Spasiocima i svima koji su angažovani na pružanju pomoći, želim hrabrost i uspeh u naporima da zaštite živote i pomognu ugroženima", napisao je predsednik Srbije na mreži Iks.

Naglasio je i da je Srbija spremna da u granicama svojih mogućnosti pošalje neophodnu pomoć prijateljskom narodu Venecuele.

Venecuelu su u sredu popodne po lokalnom vremenu pogodila dva razorna zemljotresa jačine 7,5 i 7,2 stepena čiji su epicentri bili 28 i 34 kilometara severozapadno od grada Montalbana, na dubini od 13,2 kilometra. Nakon dva jaka zemljotresa, u kojima je život izgubilo najmanje 164, a povređena 971 osoba, Venecuelu je pogodilo oko 30 manjih potresa jačine do 4,5 stepeni, a Hitne službe tragaju za žrtvama ispod ruševina.

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