Da sukob među blokaderima postaje sve oštriji svedoči i nedavna objava Gorana Ješića koji se žestoko obrušio na čelnike Demokratske stranke ističući da "ovaj nivo gluposti i bezobrazluka je prešao svaku meru" i pritom ih nazivajući "nenormalnim".

- Mesecima čitam i slušam šta pišu neki ljudi iz @demokrate u vezi opozicije i kao bivši PP iste suzdržavam se svim snagama da odgovorim, ali sve ima svoju granicu. Ovaj nivo gluposti i bezobrazluka je prešao svaku meru a sve vreme se pravimo da su ti pojedinci kao normalni - napisao je Goran Ješić na društvnoj mreži Iks.

Podsetimo, ovaj sukob na društvenoj mreži izbio je kako se navodi zbog "rečnika generalnog sekretara Demokratske stranke", ali i optužbi na račun DS-a da se "više bave kelegama iz opozcije nego vlašću".