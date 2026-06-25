On je na svom Instagram nalogu prikazo završne radove i spremnost deonice za otvaranje.
Zajedno gradimo budućnost! Ponosan na Srbiju i njene građane!
Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, objavio je novi sniomaka sa Moravskog koridora.
On je na svom Instagram nalogu prikazo završne radove i spremnost deonice za otvaranje.
Zajedno gradimo budućnost! Ponosan na Srbiju i njene građane!
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