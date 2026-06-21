Savetnik potpredsednika Vlade Srbije Ibro Ibrahimović rekao je danas da je tzv. slučaj zvučni top režiran kako bi se izazvali sukobi na ulicama bez obzira na broj žrtava, sa namerom da se situacija internacionalizuje kako bi se zahtevala intervencija iz Brisela.

"Zapravo, to i oni zapisnici jasno govore. Naravno, imamo primere u Makedoniji da se to desilo, kada je 2015. godine Evropska komisija poslala Pribeovu komisiju koja je formirala prelaznu vladu i u narednih godinu i po dana došlo je do promene vlasti", rekao je Ibrahimović za TV Prva.

On je ocenio da slučaj "zvučni top" iz 15. marta prošle godine nije izolovan slučaj, već deo šireg koncepta koji podrazumeva sceniranje incidenata.

"Bio je napad na policiju ispred gradske skupštine u Novom Sadu, kada ste imali zaista nameru da se izazove nesrazmeran odgovor policije, i da ponovo pozovete građane na ulicu, i da dolazi do internacionalizacije procesa", rekao je Ibrahimović.

On je naveo da je i slučaj Valjevo - odnosno netačni navodi da je u tom gradu student tokom protesta pretrpeo teške povrede usled policijskog nasilja - bio sastavni deo istog scenarija sa ciljem da se izvede veliki broj ljudi na ulice i izazovu sukobi.

"Kada imate situaciju da novinarka jedne televizije iz tog okruženja prizna da je došlo do dezinformacija uživo, onda vam je jasno da iza toga postoji jedan dobro napisan scenario", rekao je Ibrahimović.

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