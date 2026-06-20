Zdravko Čolić, legendarni pevač, već 59 godina je na domaćoj javnoj sceni. O njegovoj privatnosti ne zna se mnogo.

On je bio redovan gost jednog poznatog beogradskog restorana

Radeći u tom restoranu kuvarica i blogerka Sandra skoro pa svakodnevno je spremala hranu za pevača.

Ona se sada prisetila tog vremena i otkrila koja su to omiljena jela Zdravka Čolića bila dok je ona radila.

- On je bio naš redovan gost i pre svega čovek iz naroda, vedrog i razdraganog duha, uvek predusretljiv i nasmejan. Kad god je dolazio u restoran, prvo je odlazio u kuhinju da počasti nas koji tu radimo - rekla je ona i otkriva šta Čola najviše voli da jede.

- Uvek je naručivao domaća kuvana jela koja su tog dana bila na meniju restorana. Voleo je domaće lepinje i proje koje sam ja mesila. Često je dolazio i sa porodicom i čak telefonom naručivao hranu i dolazio samo kako bi je pokupio - kazala je Sandra.

- Kako je to bio restoran nacionalne kuhinje, nije bilo modernih kolača, ali smo pravili pravu lenju pitu, krempite koje su nekada pravile naše bake, kao i pite sa orasima. Sve je to jako voleo - rekla je Sandra za Grand Online.

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