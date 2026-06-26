Do obračuna je došlo kada je opozicioni poslanik tokom rasprave pesnicom udario predstavnika vladajuće stranke „Gruzijski san“, posle čega su se u sukob uključili i ostali poslanici. Na snimcima sa sednice vidi se kako se odbornici međusobno guraju i razmenjuju udarce, zbog čega je direktan prenos nakratko prekinut.

Sporni zakon predviđa da nevladine organizacije i mediji koji više od 20 odsto finansiranja dobijaju iz inostranstva budu registrovani kao organizacije koje deluju pod stranim uticajem. Vlast tvrdi da je cilj zakona veća transparentnost, dok opozicija i kritičari smatraju da je reč o propisu po uzoru na ruski zakon koji bi mogao da ograniči rad civilnog društva i nezavisnih medija.

Istovremeno, ispred zgrade parlamenta u Tbilisiju održani su protesti protiv usvajanja zakona. Demonstranti su poručili da bi njegovo donošenje moglo da ugrozi evropski put Gruzije, dok su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države ranije izrazile zabrinutost zbog ovog zakonskog rešenja.



