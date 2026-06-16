A evo i zašto to tvrdi Piper:

- U pravu si, Majo, nemamo pamćenje zlatne ribice. Sećamo se i Maje Nikolić sa Studija B od 2008. do 2012. godine, koja nijedno jedino kritičko pitanje, niti jedan jedini kritički prilog o Draganu Đilasu nije napravila. Danas je velika nezavisna novinarka.

Piper dodaje da pamtimo još neke činjenice vezane za „profesionalno novinarstvo“ Maje Nikolić.

- Sećamo se, Majo, pošto pominješ profesionalno novinarstvo i N1 u istoj rečenici, sećamo se i laži o zvučnom topu, sećamo se i monstruozne laži o prebijanju maloletnog momka, navodno u Valjevu 2025. godine, te da je mladić preminuo od posledica prebijanja. To se nije dogodilo - naglašava Piper.

Spisak se tu ne završava, a Piper pamti još „sjajnih“ primera:

- Sećamo se laži da studenti i raznorazni blokaderi idu širom Srbije do Novog Sada prošle godine peške, a potom su se pojavili snimci da veliki broj njih putuje kombijima i automobilima. Sećamo se laži o takozvanom CN gasu, koji je navodno policija ispaljivala na blokadere u septembru prošle godine. Sećamo se Žaklininog dede. Sećamo se izjave vašeg dopisnika iz Brisela, Nikole Radišića, da je sastanak Evropske narodne partije sa predsednikom SNS Milošem Vučevićem loše prošao. Ima samo jedan problem: Miloš Vučević uopšte nije bio na tom sastanku. Taj sastanak se nije ni dogodio.

Piper ima napretek ovakvih primera. Njegov zaključak o „profesionalnom novinarstvu N1“ stoga je vrlo koncizan:

Svega toga se sećamo, nismo zlatne ribice. Ali ono što je mnogo bitnije, sve to znaju i svega toga će se setiti novi vlasnici N1 kada budu određivali ko će gde i šta da radi. Želim ti sreću.