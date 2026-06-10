Gostujući u emisiji "U sredu sa Bojanom Bilbijom", Vučić je ocenio da se društvo promenilo i da sve manji broj ljudi čita knjige, što utiče i na političku komunikaciju.

- Danas mali broj ljudi čita knjige. Deca pročitaju dajdžest od pet strana. U takvim okolnostima teško je zameriti političkim protivnicima što idu jakom i snažnom retorikom. Čini im se da donosi više rezultata. To nije politika. Nećete tako pobediti na izborima - rekao je Vučić.

Govoreći o napadima na svoju porodicu, predsednik Srbije rekao je da ne može da razume poruke koje su upućene njegovoj deci.

- Ne mogu da razumem da za nečije dete kažete da ga treba tuširati uranijumom. To nije poruka samo meni, već svakom pristojnom građaninu, da ne mogu - rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da takve poruke prevazilaze političke razlike i predstavljaju nešto što nijedno pristojno društvo ne bi smelo da prihvati.