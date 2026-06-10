Predsednika su podsetili na gostovanje pre 18 godina, kada je govorio o politici Srpske napredne stranke, koju sprovodi tokom svoje funkcije, ali nikada, kao što je rekao i voditelj, nije udario na tuđu decu.

Ipak, deca predsednika Vučića neretko su na meti žestokih napada.

-Govorio sam ono što mislim i ono što je bila politika SNS-a. Drugačije je vreme danas, moramo da razumemo i naše protivnike. Danas protivnici ukoliko ne kažu "majmune" i ne opsuju majku, kao da nisu primećeni. Danas je drugačije vreme, kao da im je bitno da dobiju više komentara i lajkova. I to nije politika, nećete tako pobediti na izborima. Ljudi traže ozbiljnost, posvećenost i rad. Znate li kako se zovu deca Borisa Tadića? Ne znam čak ni ja. I to ne zato što su se moja deca dobrovoljno pojavljivala, već zato što su bila meta najžešćih napada. Ne mogu da razumem kada kažu da nekoga treba tuširati osiromašenim uranijumom - kaže Vučić.