Incident se dogodio ubrzo nakon što je avion poletao sa aerodroma Tenerife Saut. Prema navodima lokalnih stanovnika, letelica je pala blizu glavnog puta kroz urbanizaciju Amarilla Golf, zbog čega je saobraćaj na kratko bio blokiran.

Turistkinja Džasmin Najt iz Nortemptona, koja je bila na licu mesta kada je avion prinudno sleteo, ispričala je za "Kanarijan Vikli" da je šetala ulicom sa partnerom i zetom kada je avion počeo da pada i kretao se direktno ka njima.

„Morali smo da trčimo da bismo izbegli avion kada je udario u uličnu lampu i drveće, što ga je zaustavilo pre nego što je stigao do nas. Ne smem ni da pomislim šta bi se desilo da nije bilo tako“, rekla je ona.

Kada se avion zaustavio, njen partner i zet pomogli su dvojici pilota da izađu iz olupine, koji su, na sreću, izgledali nepovređeno. Ubrzo nakon toga mogla su se čuti vozila hitnih službi, a na mesto su stigli policija, vatrogasci i ambulantna vozila. Nakon događaja, Džasmin i njena porodica vratili su se u hotel potreseni, ali zahvalni što su izbegli povrede ili gore posledice.

Na slikama i video snimcima koji kruže internetom vidi se avion na putu, dok hitne službe rade oko olupine.

Dva pilota (20 i 50 godina) uspela su sama da pobegnu iz olupine. Prebačeni su u bolnicu iz predostrožnosti. Potvrđeno je da su ovo bile jedine dve osobe u avionu i da nijedna nije zadobila teže povrede.

Istraga o uzroku pada јe u toku.

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