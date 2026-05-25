Memorandum je potpisan u okviru zvanične posete delegacije Republike Srbije Kini, u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Narodne Republike Kine, Si Đinpinga.

„Saradnja Srbije i Kine u oblasti savremenih tehnologija, uključujući veštačku inteligenciju, robotiku i digitalne inovacije, predstavlja jedan od najdinamičnijih i najperspektivnijih segmenata ukupnih bilateralnih odnosa i važnu osnovu za dalje povezivanje naučno-istraživačkih i tehnoloških kapaciteta dve zemlje“, rekao je Jovanović i istakao da Srbija pridaje izuzetan značaj saradnji sa Kinom u oblasti savremenih tehnologija i inovacija, posebno u domenu razvoja veštačke inteligencije, naglasivši da takvo partnerstvo doprinosi ne samo tehnološkom napretku, već i ukupnoj ekonomskoj modernizaciji i dugoročnom razvoju zemlje.

Jovanović je dodao da susreti i dijalog na najvišem nivou dodatno osnažuju sveobuhvatno strateško partnerstvo, otvaraju prostor za nove oblike saradnje i investicija, kao i da doprinose daljem učvršćivanju odnosa zasnovanih na poverenju, poštovanju i zajedničkim interesima.