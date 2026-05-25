On je istakao da Srbija danas prednjači u regionu Zapadnog Balkana po prosečnim zaradama i ocenio da je partnerstvo sa Kinom donelo „neverovatne stvari“ za razvoj infrastrukture, tehnologije i privrede.

"Kada pogledam period od pre nekih 12 godina, kada sam postao predsednik Vlade, zemlja je imala stopu javnog duga srednje ili srednje visoko zadužene zemlje. Danas je Srbija nisko zadužena zemlja. Stopa nezaposlenosti bila je 26 odsto, danas je 8 odsto. Prosečna plata bila je 329 evra, a danas je 1.037 evra, koliko je iznosila u martu mesecu.

Dakle, verujem da su to rezultati u infrastrukturi, putevima, prugama, naučno-tehnološkim parkovima, data centrima i superkompjuterima, da ne govorim. Mnogo toga smo uradili.

Ono što je zanimljivo, bili smo, kao što sam vam rekao danas, na trećem ili četvrtom mestu u regionu Zapadnog Balkana po prosečnim platama, a danas smo prvi. Pretekli smo neke koji su pre 12 godina imali plate 50 odsto veće od naših. Neke zemlje Evropske unije, koje su imale i do 130 odsto veće plate od nas, danas imaju 30 do 35 odsto veće plate. Polako smanjujemo tu razliku i izuzetnom brzinom im se približavamo.

Sve ovo govorim zato što nam je partnerstvo sa Kinom donelo neverovatne stvari."