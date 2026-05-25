Ceremonija potpisivanja bilateralnih sporazuma

Nakon sastanka predsednika dve države, Srbija i Kina potpisuju niz bilateralnih sporazuma.

Uvodne poruke na sastanku u Pekingu

"Što svet postaje turbulentniji to bi naša saradnja trebalo da se jaca. Vaša poseta će biti prekretnica u našim odnosima i dovešce do novih visina," rekao je predsednik Đinping na početku sastanka sa predsednikom Vučiće.

Predsednik Srbije je poručio da "večno živi prijateljstvo Srbije i Kine.

Počeo sastanak predsednika Vučića i Đinpinga

U Pekingu je počeo sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Kine Si Đinpinga.

Predsednik Vučić stigao u Veliki dom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sa suprugom Tamarom, stigao je danas u Veliki dom naroda u Pekingu, gde su ih dočekali predsednik Narodne Republike Kine Si Đinping i njegova supruga Peng Lijuen.

Za predsednika Vučića priređena je svečana ceremonija dočeka, uz crveni tepih, počasnu gardu i intoniranje himni Srbije i Kine.

Predsednika Srbije dočekalo je i oko stotinu dece koja su nosila cveće i zastave dve zemlje.

Potom će uslediti sastanak dvojice lidera u širem formatu kojem će prisustvovati i članovi delegacije Srbije, a zatim i njihov zaseban sastanak.

Po završetku sastanaka, biće potpisan niz sporazuma.

U delegaciji su ministar finansija Siniša Mali, ministar odbrane Bratislav Gašić, ministarka trgovine Jagoda Lazarević, ministarka privrede Adrijana Mesarović, direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihailo Jovanović

Pripreme za sastanak predsednika Vučića i Đinpinga

U Pekingu će uskoro početi sastanak predsednika Aleksandra Vučića i Si Đinpinga, a kako je predviđeno, susret će trajati preko četiri sata.

U Pekingu je sve spremno za susret dvojice lidera.

U toku su poslednje priprema za susret predsednika Vučića i Đinpinga.

U Velikom domu priređen je i poseban doček za predsednika Vučića. Mališani nose cveće kojim će pozdraviti srpskog predsednika.

Vučić: Srbija Kinu doživaljava kao iskrenog prijatelja, nikada nas niste ucenjivali kao neki drugi

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas, na sastanku sa premijerom NR Kine Li Đijangom, da Srbija Kinu doživaljava kao iskrenog prijatelja i naveo da se Kina uvek držala povelje UN i međunarodnog prava što, kako je istakao, Srbija izuzetno ceni. Vučić je rekao da Kina, iako velika sila, nikada nije pretila i ucenjivala Srbiju kao što su neki drugi.

''Uvek ste se držali povelje UN i međunarodnog prava i to je ono što Srbija izuzetno ceni. Mi se trudimo da se ponašamo na isti način, zato ćete uvek našu podršku, posebno po pitanju principa jedne Kine i svim ključnim spoljnopolitičkim pitanjima'', rekao je Vučić koji boravi u višednevnoj zvaničnpj poseti Kini.

"Crvena zastava" za predsednika Srbije

"Hong qi", što u prevodu znači "Crvena zastava", automobil je u kome se vozi predsesnik Vučić tokom posete Kini.

Obraćanje predsednika Vučića

Predsednik Vučić obraća se iz Pekinga nakon niza ključnih sastanaka.

"Danas smo imali veoma važne razgovore sa kineskim premijerom i "kineskim Kisindžerom" Huningom, čovek koji je učestvovao u stvaranju idologije kineske. Sastanak sa kineskim premijerom je bio od izuzetnog značaja. On je podelio tok razgovora u 5 oblasti. Prva je primena ugovora o slobodnoj trgovini. Već 2025. imali smo 20% veći izvoz u Kinu nego 2024. U prva 4 meseca 26 imamo 80 veću stopu izvoza. To su i dalje nedovoljni brojevi, imamo mnogo šireg prostora. Potrebna je s naše strane veća aktivnost i razumevanje, i veća posvećenost u razgovorima sa kineskim kompanijama, da bi smo mogli da naše proizvode prodajemo na veoma zahtevnom tržištu. Ako računate da ćemo za 2 godine imati 30% lakši ulaz s vinima, 20-40% za poljoprivredne proizvode. Razgovarali smo sa 3 lanca da se prodaju naši proizvodi, sa premijerom da se naši proizvodi nađu u avio kompanijama. Zamolio sam da nam pomognu u rešavanju posebno Vranja, juga Srbije, da nađemo partnera za Jumco i Simco, i verujem da ćemo tako dugoročno da rešimo probleme. Mislim da smo na dobrom putu, ne smem još ime da kažem dok se ne završi. Razgovarali smo o dolasku drugih kompanija."

"Druga tačka projekti iz oblasti transporta, energetike, infrastrukture. Mi mnogo toga radimo sa njihovim kompanijama. Njihove kompanije dobrim delom rade i naš EXPO, mislim i na pruge, puteve, Vožd Karađorđe, Dunavski koridor."

"Po tačkom 3. pričali smo o inovacionoj saradnji i AI, RND centre. Razgovarali smo i oko nuklearne energije, ponudili su nam neverovatne uslove, što će biti spas. Tako da se nadam i želim da verujem da ćemo imati snage da to sve izguramo. Zamolio sam da nam pomognu da idemo u korak sa svetom robotike, AI... Verujem da ćemo imati tu podršku."

"Govorili smo o turizmu, razmeni između ljudi. Imamo 3 avio linije do Kine. Kineske kompanije imaju letove. Verujem da to još možemo da razvijamo. Mislim da možemo da postavimo cilja od milion kineskih turista. Oni žele da upoznaju naše planine, banje, gradove."

"Peta stvar je bila saradnja u međunarodnim institucijama. Po pitanjau Tajvana i KiM, i kako da sarađujemo."

"Mislim da je važno što sam sam zabeležio, jeste i automobilska industrija. Važno nam je da dobijamo što više fabrika delova da nemamo te vrste zabrane izvoza u EU jer nije više od 55 i 60% delova sa teritorije Srbije."

"Sa Vangom sa razgovarao o politici. Oni izuzetno cene nezavisnu politiku Srbije. Nigde na svetu nisam video da smo ovoliku pažnju dobili, više nego Pakistan. Mi nismo za poređenje, neverovatno koliku nam čast ukazuju. Mi imamo velike ideje i nade. Očekujemo da napravimo fabriku transformatora 10-400KW u Srbiji. Time skraćujemo rokove za visoki napon."

"Vang mi je rekao vidite kako se menjaju stvari u svetu, Si je rekao da se više stvari menja danas nego u celom prošlom veku. Jedna rečenica koja govori na onome što se zbiva. Do 2010.-2015. smo slušali sa Zapada o slobodnom tržištu. Tada dolazi do velike promene. Kako je Kina počela da ih pobeđuje, odjednom ključna vrednost postaje protekcionizam. Samo barijere, jer ne mogu da se takmiče. Ali to nosi posledicu, da usled svoje nervoze pojedine zemlje postaju sve arogantnije. Više ne brinu o međunarodnom pravnom poretku. A posao Kine i nas malih je da se pozivamo na međunarodno pravo. Zapad samo drži pridike o svojim vrednostima, koje ne postoje. Njihove vrednosti su njihove potrebe i ništa drugo. Teško je pronaći svoje mesto u savremenom svetu. Ali ćemo čuvati mir, i prezadovoljan sam ovim sastancima. Sad nam predstoji najvažniji. Imaćemo 4 sata i 15 minuta sa predsednikom Sijem. Verujem da će biti dobro i da će se dobro završiti. Na kraju ću moći da dam konačnu ocenu. Dobili smo mnogo podrške, verujem da će se nastaviti."

Pitanja medija

"To je takva laž što je rekao Arhiv javnih skupova. Mene samo interesuje kome mogu takvu laž da prodaju? Kome to mogu da prodaju? Da li ih nije sramota? Sad me teraju da na Slaviji okupljam ljude, pa da kažem 300.000. Ne mogu sa glupostima da se bavim. Sramota je da neko tako inače lupeta i da dobija prostor negde. Sve zasnivaju na lažima. Samo pogledajte kolika je severna tribina na Zvezdivom stadionu. Kad je puno to je do 16.000. Kakvih crnih 200.000 i druge laži. Ali uskoro će izbori pa ćete da vidite sve. Mene više brinu isprazne poruke koje smo slušali, i nasilje."

"Van Hung Li je pričao o pritiscima na male zemlje i kako se to radi kroz sve sfere života.Od religije, prosvete, zdravstva. Govorio je koliko je teško voditi suverenu i nezavisnu politiku. Pitali ste šta nam je važnije ta poltiika ili ta ekonomija. Ali u Kini nema ekonomije bez politike. Mi prvo imamo razgovore sa Sijem i Lijem, onda sa kompanijama. Politika je ta koja nam otvara vrata ekonomskom napretku. Ovde to tako otvoreno funkcioniše, druge kriju. Oni misle da je Srbija na dobrom putu, naša stopa je među najvišim u Evropi, brzo smanjujemo razliku. Po prvi put Srbija ima najviše plate na Zapadnom Balkanu u martu mesecu. Kada sam postao premijer bili smo na 4. mestu. BiH nam je bežala za 15.16%, a Crna Gora je imala 50% veće plate. Neverovato je to da prestignete. Znam da ljudi očekuju mnogo više. Imali smo više nego Bugarska koja je dobila mnogo sredstava EU. Sada imamo neke druge zemlje. Slovačka je ispred nas koja ima ogromnu automobilsku industriju, a oni su nekih 150evra ispred nas. Prešli smo nivo da se takmičimo sa malima, verujem da ćemo biti u stanju da prestignemo još zemalja. To ne bismo mogli bez kineskih investicija. Zapošljavaju 38.700 radnika u našoj zemlji."

"Zaposliće oni posle mnogo više. Čitav grad u Loznici je izgrađen, ne možete pešice da obiđete sve pogone. To su za nas strašno važne stvari. Kao što sam ponosan kad smo Nemce dovodili u Kruševac, sada 4.500 ljudi zapošljavaju. To je suština svega. Sad mi ostaje vreme da se pripremim dodatno, da naučim šta su sve molbe oko podrške naše Kini to nikada nije dolazilo u pitanje. Pre svega smo insistirali na modernim fabrikama."

"Verujem da ćemo imati još dobrih vesti."

"Pa nije ansambl doveo sveti Petar. Oni kažu dovedite nekoga ko može na najbolji način da predstavi vašu kulturu. Pa nije ga kralj Čarls doveo. Dali su nam besplatno da predstavimo sprsko kolo na svim kineskim televizijama. Kakve budale imamo u našoj zemlji to je neverovatno."

"Što se tiče nuklearnih kapaciteta, šokiran sam pozitivno i cenom i vremenom izgradnje."

"Biranje rukovodstva nije igračka. Da su blokaderi ostali na vlasti još 4 godine od 2012. do 2016. godine, mi bismo potpuno nestali kao zemlja. Što će Đokić nije sastao sa nama? Dok mu Beogradski univerzitet pada iz dana u dan. Nemojte da poredim Pravni fakultet danas i pre 30 godina, to je nebo i zemlja. Zato sam razgovarao sa brojnim univerzitetima da dovedemo neke univerzitete, da donesemo konkurenciju u Beograd. Da ponudimo našim ljudima da studiraju ovde, da ne idu u strane zemlje. Ali te promene moraju da budu na bolje, a ne nasilje, lustracije itd."

Sastanak sa Vang Huningom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se Vang Huningom, predsedavajućim Nacionalnom komitetu Kineske narodne političke konsultativne konferencije.

Na samom početku sastanka Van Huning je izrazio zadovoljstvo što se opet sreo sa Vučićem.

- Vi ste izuzetan državnik u Vašoj zemlji. Izuzetna mi je čas da se opet srećemo - rekao je Van Huning i dodao da zbog prijateljstva Vučića i kineskog predsednika Si Đipinga čelično prijateljstvo postaje još jače.

- Naše čelicno prijateljstvo pusta sve čvršće korene među našim narodima.

Vučić položio venac na Tjenanmenu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić položio je venac na Spomenik narodnim herojima na Tjenanmenu uz intoniranje himne Srbije.

Vučić sa premijerom Kine

U Velikom Domu naroda u Pekingu, predsesnik Vučić sastao u Kini sa Li Đijangom, članom Stalnog komiteta 20. Političkog biroa Centralnog komiteta KPK i premijerom Državnog saveta NR Kine.

Na samom početku sastanka premijer Kine poželeo je dobrodošlicu predsedniku Vučiću rečima: "Dobro došli dragi prijatelju". On je istakao da će se saradnja Kine i Srbije nastaviti.

Nakon ovog sastanka predsednik Vučić postavio je post na Instagramu:

- Izuzetno važan i sadržajan sastanak sa premijerom NR Kine Li Điangom o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, novim investicijama, infrastrukturnim projektima, kao i o ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima.

Ponovio sam da je za našu zemlju od neprocenjivog značaja prijateljstvo i partnerstvo sa Kinom i zahvalio na ogromnom doprinosu našem ekonomskom razvoju kroz ulaganja, infrastrukturu i nove tehnologije. Upravo je ta saradnja vratila život mnogim fabrikama, rudnicima, putevima i prugama i donela novu veru i sigurnost brojnim građanima. Zato smatram da je ovo istorijska poseta i da će ovi razgovori biti od najvećeg značaja za našu zemlju, narod i nacionalne interese.

Posebnu zahvalnost izrazio sam predsedniku Si Đinpingu na ličnom zalaganju, iskrenom odnosu prema našoj zemlji i podršci koju pruža u najvažnijim trenucima za naš narod i državu. Zahvaljujući njegovoj viziji i međusobnom poverenju koje smo izgradili, odnosi dve zemlje dostigli su istorijski najviši nivo.

Naglasio sam da snažno podržavamo politiku jedne Kine, dok inicijativu „Pojas i put” vidimo kao dragocen doprinos povezivanju država, ravnomernijem razvoju i očuvanju globalne stabilnosti. Uveren sam da ćemo nastaviti da gradimo još snažnije političke, ekonomske i kulturne veze, zasnovane na međusobnom poštovanju i iskrenom razumevanju naših naroda.

Podsetimo, šef naše države boravi u zvaničnoj poseti Kini od 24. do 28. na poziv kineskog predsednika Si Đipinga.

Prvog dana posete Vučić je posetio Kineski zid gde je upriličena svečanost na kojoj je Nacionalni ansambal Kolo izveo niz srpskih igara.

Danas predsednika Vučića očekuje i najvažniji sastanak odnosno susret sa predsednikom Sijem.