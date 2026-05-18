Američke berze otvorile su novu trgovačku sedmicu bez većih promena, nakon snažnog rasta i rekordnih rezultata ostvarenih prethodnih dana. Investitori trenutno pažljivo prate kretanje cena nafte, prinose na državne obveznice, ali i razvoj geopolitičke situacije na Bliskom istoku, prenosi CNBC.

Glavni berzanski indeksi S&P 500 i Nasdaq na početku trgovanja bili su uglavnom bez većih oscilacija, dok je Dow Jones zabeležio blagi rast od oko 0,4 odsto, odnosno više od 100 poena.

Na tržištu energenata došlo je do pada cena nafte. Američka sirova nafta WTI oslabila je za oko jedan procenat i trgovala se nešto iznad 103 dolara po barelu, dok je cena severnomorske nafte Brent takođe pala za približno isti procenat, na oko 108 dolara po barelu.

Finansijska tržišta dodatno opterećuje rast prinosa na državne obveznice širom sveta. Prinos na američke 30-godišnje državne obveznice dostigao je najviši nivo u poslednjih godinu dana, dok su rast zabeležili i prinosi na dugoročne obveznice u Velikoj Britaniji i Japanu.

Istovremeno, investitori sa pažnjom prate odnose između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, jer tenzije između dve zemlje i neizvesnost oko pregovora nastavljaju da utiču na tržište nafte i energenata.

Dodatnu zabrinutost izazvali su i novi podaci o inflaciji u SAD, pošto su umanjili očekivanja da bi američke Federalne rezerve uskoro mogle da krenu sa smanjenjem kamatnih stopa.