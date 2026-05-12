Blokaderi iz dana u dan pokazuju i dokazuju ko su i šta su! Nasilje i agresija su im jedini način političke borbe, ali od nemoći jer im se "pokret" sve više osipa, počeli su i da lome i uništavaju.

Na društvenoj mreži "X" osvanuo je snimak blokaderčića koji na terenu za košarku skače na koš, penje se na tablu i nogama razvaljuje košarkaški obruč!

Ovakvi neotesani nasilnici žele da vode našu državu! Koš je zapravo dobra metafora za ono što bi uradili sa Srbijom ako bi došli na vlast: razrušili bi sve ono što je dosad izgrađeno, poremetili stabilnost i konstantan rast koji je omogućila sadašnja vlast i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Dok se predstavljaju kao borci za demokratiju i "bolje društvo" svakoga dana probijaju nove granice svojim skandaloznim ponašanjem!

Provokacija i skrnavljenje svetinje

Podsetimo, javnost je ostala u šoku kada je isplivao video sa Rtnja na kome se vidi da pored krsta koji godinama stoji kao simbol vere stoje i obeležja blokaderskog pokreta, što su mnogi građani doživeli kao direktnu provokaciju i skrnavljenje svetinje.

Ubrzo je usledio odgovor kada je jedan pristojan čovek skinuo obeležja, čime je poručio da je narodu zaista dosta.

Dosta im je provokacija, nasilja, skrnavljenja, ekstremizma... Građani Srbije samo žele da nastave da žive mirno i napreduju, bez konstantnih podela i tenzija.

