Iranski parlament doneo je odluku da će razmotriti podizanje nivoa obogaćivanja uranijuma na 90 odsto u slučaju novog američkog napada, poručio je poslanik Ebrahim Rezaei.

Rezaei, koji je portparol parlamentarnog odbora za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku, napisao jeda je to jedna od ključnih opcija o kojoj će se raspravljati u Teheranu.

"Jedna od iranskih opcija u slučaju novnog napada moglo bi biti obogaćivanje od 90 odsto. To ćemo proanalizirati u parlamentu", naveo je Rezaei.

Za rad nuklearnih elektrana obično je potreban uranijum obogaćen na 3 do 5%, dok se za izradu nuklearnog oružja zahteva nivo od 90 odsto, podseća Index.

Ova pretnja dolazi nakon što su američki mediji objavili da Donald Tramp razmatra nove udare na Iran kako bi oslabio njihovu pregovaračku poziciju.

Podsetimo, Tramp je rat opravdavao upravo tvrdnjom da Iranu nikada ne smije biti dopušten razvoj nuklearnog oružja.

Mirovni sporazum propao

Podsetimo, nade u mirovni sporazum splasnule su nakon što je Donald Tramp izjavio da je primirje s Iranom "na aparatima za održavanje života", dok je Teheran odbacio američki predlog za okončanje sukoba i ostao pri popisu zahteva koje je američki predsednik opisao kao "smeće", javlja Rojters.

Tramp je rekao da iranski odgovor ugrožava status primirja koje je započelo 7. aprila.

"Nazvao bih ga najslabijim upravo sada, nakon što sam pročitao to smeće koje su nam poslali. Nisam ga ni pročitao do kraja", rekao je novinarima Tramp, koji je više puta pretio prekidom primirja.

Stejt department je rekao da je američki ministar spoljnih poslova Marko Rubio održao telefonske razgovore sa svojim australijskim i britanskim kolegama kako bi razgovarali o "kontinuiranim naporima za vraćanje slobode plovidbe u Ormuskom moreuzu".