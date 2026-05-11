Predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je gost Informera i govorio je o svim najaktuelnijim temama, kako iz zemlje, tako i iz sveta.

- Naša zemlja danas je ne 10 ili 12, nego 20 puta jača nego što je bila pre 15 godina. Da nas sada napadne neka sila kao što je bila napadnuta 1999. godine, Srbija oborila 200 do 250 aviona, a ne dva ili tri. Zato nas niko više nikada neće napasti! - naveo je predsednik Vučić.

Podsetimo, predsednik je dodao je da sada Vojska Srbije jaka zahvaljujući parama zarađenim u fabrikama i podsetio da je za vreme prethodne vlasti Srbija imala istopljene tenkove, a sada ima jaku vojsku. Dodao je da je Vojska Srbije sada jaka što pokazuje, između ostalog, i to što je od Izraela dobila neka od najmoćnijih oruđa u svetu. Predsednik je ukazao da je pitanje Kosova i Metohije vraćeno za pregovorački sto.

- Srbija jeste jedna i jedinstvena, uz sve probleme koje imamo. Vratili smo Kosovo za pregovarački sto, i dalje imaju problem sa tim posle 18 godina od kad je najveći deo najrazvijenijeg dela sveta priznao nezavisnost - rekao je Vučić.

