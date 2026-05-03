Komemorativni dan počeo je u 8.40 sati minutom ćutanja, a porodice ubijenih su prve paljenjem sveća, ostavljanjem venaca i cveća i upisivanjem u knjigu sećanja odale poštu nastradalima. Na ulazu u školu postavljena je ploča sa slikama i imenima stradalih i ispisanim datumom kada se dogodila tragedija.

12.05 - Bolne reči oca stradale devojčice

Anđelko Aćimović, otac pokojne Angeline, koju je ubio dečak ubica u OŠ “Vladislav Ribnikar” 3. maja 2023. godine, govorio je za medije, nakon što je sa roditeljima druge ubijene dece položio cveće i upalio sveću ispred škole na Vračaru u Beogradu.



- Preovladava osećanje gorčine i velike tuge. Danas je dan kada se cela zemlja podseća na veliku tragediju, kada je oduzeto 10 nevinih života, a sutradan još 9 u Malom Orašju i Duboni. Svake godišnjice se prisećamo svih momenata, od kada smo poslednji put ispratili našu decu u školu i u tom tužnom sećanju protiče ovaj dan. Jutros smo položili cveće i zapalili sveće. U takvom raspoloženju živimo - kaže Anđelko Aćimović, piše Kurir.

10:30 - Premijer Macut sa ministrima odao poštu stradalima u Ribnikaru

Predstavnici Vlade Srbije na čelu sa premijerom Đurom Macutom odali su danas poštu stradalima u masovnom ubistvu u Osnovnoj skoli "Vladilsav Ribnikar" koje se dogodilo pre tri godine. Premijer Macut i ministri prosvete Dejan Vuk Stanković i pravde Nenad Vujić položili su ispred škole venac u ime Vlade Srbije i upisali se u knjigu sećanja.

Poštu su odali i predstavnici opštine Vračar.

Deo ulice Kralja Milutina zatvoren je za saobraćaj i pretvoren u "Prostor tišine" gde građani mogu da zapale sveće, ostave cveće i upišu se u knjigu sećanja tokom današnjeg dana.

Mediji u Srbiji su u 8.41 na jedan minut prekinuli emitovanje programa, u znak sećanja na ubijene u tragediji uz tekst "3.i 4. maj dani sećanja na žrtve masovnih ubistava. Pamtimo". Za građane i sve koji žele da obeleže godišnjicu tragedije omogućeno je upisivanje u knjige sećanja tokom celog dana, ispred ulaza u školu, a upisivanje poruka posvećenih nastadalima počelo je od ranog jutra.

Na prostoru Malog Tašmajdana, od 12.00 do 18.00, biće organizovane likovne radionice pod nazivom "Trag beskraja u Vrtu vrlina" u kojima će moći da učestvuju svi koji to budu želeli.

Takođe, danas će se na Velikom Tašmajdanu, u krugu oko spomenika Desanki Maksimović, od 8.40 do 20 časova nalaziti "Prostor sećanja" - programski i umetnički sadržaj posvećen Mari Anđelković, Bojani Asović, Angelini Aćimović, Ani Božović, Adriani Dukić, Еmi Kobiljski, Katarini Martinović, Sofiji Negić, Andriji Čikiću i Draganu Vlahoviću.

U ovom prostoru, u 18.30 časova biće održan završni program komemorativnog dana. Vlada Srbije je 19. septembra 2024. godine donela odluku da se 3. i 4. maj ustanove kao Dani sećanja na žrtve masovnih ubistava koji su se dogodili u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u Beogradu i u Orašju i Duboni, a predviđeno je da se ti dani obeležavaju svake godine.

U osnovnim i srednjim školama u Srbiji od 4. do 8. maja obeležava se Nedelja sećanja i zajedništva.

I nakon tri godine krivično neodgovorni K.K. nalazi se u psihijatrijskoj zdravstvenoj ustanovi, a njegovi roditelji su prvostepenom presudom bili osuđeni na višegodišnje zatvorske kazne, ali je tu presudu Apelacioni sud u Beogradu ukinuo i naložio Višem sudu u Beogradu da ponovi suđenje. K.K. je 3. maja, nešto pre devet sati u školi koju je pohađao, na licu mesta ubio najpre čuvara, dežurne učenike, a potom je ušao u svoje odeljenje gde je nastavio pucnjavu. Na licu mesta je stradalo osam učenika i čuvar, dok je jedna devojčica kasnije podlegla povredama.

On je tada ranio još petoro učenika i nastavnicu istorije.