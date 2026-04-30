-Hrvati imaju hrvatske studije i to je u Evropi prihvaćeno kao normalno i vredno. Samo je problem kada mi imamo srpske studije. Postoje ljudi, uglavnom oni koji su izašli iz komunističkog šinjela, pa su brzo obukli neko novo, ideološko „plavo-žuto odelo“, i to im je postala nova mantra.

Suština je da, po njihovom mišljenju, ne treba isticati srpski identitet. Smatraju da smo bliže Evropi ako se odričemo sopstvenog identiteta i ako sve što je naše predstavljamo kao manje vredno.

Postoji i taj mentalitet kod pojedinih ljudi koji misle da su iznad drugih, da su „veći Evropljani“, dok sa prezirom gledaju na sopstvenu zemlju i narod. Često idealizuju sve što je strano, a potcenjuju ono što je domaće, i nikada nisu bili ponosni na svoju zemlju i njene rezultate.