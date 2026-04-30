U obraćanju, on se posebno obratio državnim organima i Vladi Srbije:

"Osim onoga što su čuli o važnosti auto-puta, moram da ukažem na još nekoliko projekata. Želim da uputim kritiku državnim organima i Vladi Srbije, ja razumem sve što radite, i nemam ništa protiv da zarade naši privatnici, ali molim predstavnike državnih organa da pokažu patriotizam tako što će da kupuju Stelantisove automobile, time dajemo posao ljudima u Kragujevcu. Nije bitno da li je "fiat panda" ili "sitroen", važno je da podržimo naše ljude", kazao je predsednik Vučić.

Rekao je da se radi i na Zastavi, i da će tu biti ogromnih ulaganja.

"Uprkos ogromnim obećanjima i nerealnim željama, mnogo toga smo uradili i tek planiramo da uradimo", kazao je on kratko.

BONUS VIDEO