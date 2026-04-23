Naučnici su rekonstruisali izgubljeni, danas potopljeni pejzaž severozapadne Australije koji je tokom poslednjeg ledenog doba funkcionisao kao ogromno naseljivo područje, ponekad nazvano „australijska Atlantida“.

Pre oko 20.000 godina, ovaj region bio je deo superkontinenta Sahul, koji je povezivao današnju Australiju, Novu Gvineju i Tasmaniju.

Zbog nižeg nivoa mora tokom ledenog doba, koje je bilo i do 120 metara ispod današnjeg, otkriveno je više miliona kvadratnih kilometara kopna. Severozapadni šelf Sahula bio je posebno značajan – ogromna površina od oko 400.000 km² sa složenim pejzažom reka, dolina, jezera i unutrašnjeg mora koje su naučnici nazvali Malita more.

Nova istraživanja zasnovana na sonarima i kompjuterskim modelima pokazuju da je ovaj region mogao da podržava i do pola miliona ljudi. Arheolozi smatraju da je upravo ovo područje moglo biti jedna od prvih tačaka naseljavanja ljudi u Australiji pre više od 60.000 godina.

Kako je led počeo da se topi pre oko 18.000 godina, nivo mora je naglo rastao i tokom narednih hiljada godina potopio ogromne delove obale. Ljudi su se povlačili u unutrašnjost kontinenta, a čitavi kulturni i ekološki sistemi nestali su pod vodom, piše Science direct.

Danas naučnici koriste napredne tehnologije kako bi otkrili tragove ovih potopljenih zajednica, jer mnogi artefakti i dokazi ljudskog života i dalje leže ispod mora – nedostupni, ali potencijalno ključni za razumevanje najranije ljudske istorije u regionu.