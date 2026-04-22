Kažu juče na N1, studenti, mladost pobeđuje. Hajde da vidimo tu mladost rektora Đokića koji ima 63 godine i koga oni hoće da nominuju nekog novog lidera, predlaže Uroš Piper.

U medijskoj analizi Piper navodi zanimljive podatke:

- Kako je to nekad u istoriji izgledalo? Koliko su imali predsednici i premijeri u Srbiji kada su izabreni na tu funkciju? Slobodan Milošević 1987. 46 godina. Vojislav Koštunica 54. godine. Boris Tadić 2004. 47 godina. Aleksandar Vučić kad je izabran za premijera 2014. 44 godine.

Dakle, navodi Piper, svaki od pomenutih lidera bio je mlađi 10 do 20 godina od rektora Đokića.

- Ali to ne sprečava N1 da kažu mladost i studenti pobeđuju. Kakva mladost i studenti kada na toj listi će biti Boža Prelević 70 godina, Rodoljub Šabić 70 godina, Zdenko Tomanović 75 godina. Ti ljudi su daleko i duboko u penziji – naglašava Piper.

To je, kaže on, uobičajena strategija izvešatavanja N1, Nove S:

- Te televizije iz Luksemburga, ti mediji sve preokrenu. Ako vam kažu da je dan, znajte da je noć. Ako kažu da je nešto crno, znajte da je belo. Prosto, takvi su kakvi su. Iz svoje kože ne mogu da odu, sem što će možda vlasnik iz te kože uskoro da ih iznese i da ih stavi na pravo mesto – poručuje Piper.