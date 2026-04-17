Ovo što se noćas dogodilo na Medicinskom fakultetu u Beogradu je vrlo ozbiljno i toga bi svi trebalo da budu svesni. Naime, to je uvertira, priprema blokadera za to šta će da rade kada budu bili parlamentarni izbori, upozorava Uroš Piper.

Prema njegovim rečima radi se o celokupnoj operaciji:

- Krenuli su sa tim da oni dobijaju izbore za studentski parlament Medicinskog fakulteta. I to su, kako oni vole da kažu, pumpali danima, bez bilo kakve osnove. Bili su izbori, prebrojani su glasovi, oni su izgubili. I tada kreće scenario koji oni pripremaju i za izbore. Haos, tvrdnje da nisu izgubili izbore, da su pobedili, divljanje...

Piper ukazuje na ono što se paralelno sa tim radi.

- Ide lažna priča da je navodno druga lista, Medicinski krug, kako oni kažu ćaci lista, priznala da je izgubila izbore. Niko ništa nije priznao, jer ne može da prizna laž. Lista koja nije blokaderska je dobila izbore. Ali ovo je, u stvari, deo medijske dobro planirane operacije. I to je ono što oni pripremaju i za izborno veče – poručuje Piper.

Zaključuje da je poraz na parlamentarnim izborima neminovan.

- Oni će te izbore izgubiti. U 8 i 39 uveče će saopšiti, kada nadležne institucije saopšte koji je rezultat, da je to izmišljotina. Pozvaće svoje pristalice na ulicu i pokušaće da izazovu. To neće uspeti. Ali ovo, što se sinoć desilo na Medicinskom fakultetu je bila pokazna vežba. I svi to treba vrlo ozbiljno da shvate – upozorava Piper.