"Kako ti se u ovom trenutku čini studentski pokret? Kako tebi izgleda ceo taj fenomen i šta misliš da će se dešavati u narednih, dakle, godinu ili možda čak više?", pitao je voditelj Marko Vidojković.

"Jeste interesantan sociološki fenomen, ali nije nepoznat u svetu. To su takozvani horizontalistički pokreti koji znaju u nekim trenucima da budu vrlo masovni. Najpoznatiji u istoriji bio je hipi pokret. Do pobede na izborima se mora doći i uz jasno organizovanje, uz kvalitetno vođstvo, uz pametnu kampanju, ali je potrebna organizovanost koju za sad ne vidimo na toj strani jer nemaju legitimne predstavnike", primetio je sociolog.

"Mi ne znamo, evo, recimo, evo u mom rodnom gradu Zrenjaninu i u 20, 30 drugih gradova te veličine gde takođe treba da se pobedi režim, niko ne zna ko je predstavnik studentskog pokreta, koji su to konkretni ljudi, a na izborima se glasa za konkretne ljude", kaže Živkov.

"Dosta je bilo te mističnosti. Ja, evo, i lično nisam sklon tim kolektivističkim ideologijama, sakrivanju iza naroda, iza religije, iza partije, iza klase, pa nisam sklon ni sakrivanju iza zborova i plenuma. Ne može na izborima da pobedi neki tamo plenum ili neki tamo studenti. Moraju da budu neka imena na listi", zaključuje on.