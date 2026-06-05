- Skupom će predsedavati predsednik Evropskog saveta Antonio Košta, koji je prethodno održao turneju po zemljama regiona, dok je domaćin predsednik Crne Gore Jakov Milatović.
- Samitu će prisustvovati i predsednica Evropske komisije Ursule fon der Lajen, kao i visoka predstavnica EK za spoljnu i bezbednosnu politiku Kaja Kalas, kao i predsednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola.
- Očekuje se, kako je objavljeno na sajtu EK, da će lideri zemalja Zapadnog Balkana i EU razgovarati o proširenju i Planu rasta, kao i da će EU ponoviti svoju punu i nedvosmislenu posvećenost perspektivi članstva Zapadnog Balkana u EU.
- Jedna od tema biće kako da se suoče sa zajedničkim izazovima i ojačaju bezbednost i otpornost, u kontekstu sve složenije geopolitičke pozadine, kao i kako da se poveća saradnja u pitanjima spoljne, bezbednosne i odbrambene politike.
- Samit je deo sprovođenja strateške agende Evropskog saveta za period 2024-2029. godine.
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Sastanak Vučića i Fica
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Vlade Slovačke Republike Robertom Ficom na Samitu EU–Zapadni Balkan u Tivtu
Vučić sa evropskim zvaničnicima
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u 9 sati sa premijerom Slovačke Robertom Ficom. Od 10 sati Vučić se sastaje sa Antoniom Koštom, Ursulom fon der Lajen, Emanuelom Makronom i Fridrihom Mercom.
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