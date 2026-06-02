Glavna vest u hrvatskim medijima je bila informacija da je američki predsednik Donald Tramp promovisao intervju Aleksandra Vučića, a malo je reći da da su zbog ovoga naše komšije pale u depresiju.

I to je blago rečeno koliko su Hrvati danas očajni! Svojski su se potrudili u poslednjih godinu i po dana da Srbiju bace na kolena, da je unište i rasparčaju. Džaba su krečili. Srbija nastavlja da raste i razvija se.

A sada im je i poslednji adut izbijen iz ruke, onaj kojim mlate praznu slamu tvrdeći da je Srbija izolovana.

Nakon što je juče predsednik SAD Donald Tramp podelio intervju predsednika Srbije Aleksandra Vučića na svojoj mreži Truth Social, finansijeri blokadera sada mogu samo da sede i plaču. Što već i rade.

Tako su u medijima u Hrvatskoj, zemlji koja je pružila utočište teroristima koji su pripremali i vojni udar u Srbiji, danas osvanuli naslovi puni očaja. Jer - Srbija ipak nije izolovana kako bi oni voleli.

„Tramp promovisao Vučićev intervju: Srpski predsednik nahvalio američkog lidera i kritikovao Evropu“, glasi naslov na portalu Teleskop.hr.

I hrvatski „Večernji list" piše o ovome, moglo bi se reći - sa suzama u očima: „Tramp podelio Vučićev intervju, evo šta je lider Srbije rekao o njemu: Postoje tri važna razloga“, ističu u naslovu.

Takođe, i svi drugi hrvatski mediji su ovu vest istakli kao udarnu.

Kako napominje Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije, činjenica je da su svi segmenti hrvatskog društva podržali pokušaj obojene revolucije u Srbiji.

- To su radile i njihova vlast, i njihova opozicija, i njihove javne ličnosti, i njihovi univerzitetski profesori, i njihovi fakulteti, i njihovi studenti i njihove pevaljke sa jahti. Poseban ton i posebnu propagandu su vršili njihovi mediji i u tom kontekstu potpuno mi je jasno zašto su na ovaj način reagovali na činjenicu da je predsednik Tramp citirao intervju predsednika Vučića na svojoj platformi Truth Social - rekao je Jovanov za Alo!.

On je dodao da su taj citat i sva dešavanja tokom posete predsednika Srbije Kini direktan šamar kompletnim nastojanjima Hrvatske, a koja su potpuno belodana u proteklih godinu i po dana.

- Njima je ključni zadatak da na svaki mogući način sputaju Srbiju, da je na svaki mogući način ograniče, da je zabrane, tačnije, da nam onemoguće razvoj i rast, kako bismo uvek bili inferiorni ekonomski, politički i na svaki drugi način u odnosu na njih, a da sebi izbore poziciju da su oni ti koji kontrolišu i zaduženi su za održavanje reda u ovom delu Evrope. Međutim, Srbija pod predsednikom Vučićem niti prihvata takvu podelu karata niti joj pada na pamet da na bilo koji način prihvati takvu ulogu - smatra Jovanov.