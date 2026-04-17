Na društvenim mrežama proširio se oglas za posao u Hrvatskoj, tačnije u Splitu, koji je izazvao burne reakcije korisnika.

U oglasu se traži jedan radnik za stalni radni odnos na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom i radom u dve smene. Poslodavac ne obezbeđuje smeštaj, dok je prevoz delimično pokriven. Kao uslov se navodi vozačka dozvola B kategorije, dok prethodno radno iskustvo nije presudno.

Reč je o poslovima posredovanja u prometu nekretninama, a kao poželjni nivoi obrazovanja ističu se srednja stručna sprema, viša škola ili visoka stručna sprema.

Ipak, najveću pažnju izazvao je završni deo oglasa, u kojem poslodavac poručuje kandidatima da se ne javljaju na razgovor ukoliko im je prvo pitanje – plata. Kako navodi, posao agenta je „izuzetno specifičan“, kao i sama zarada.

„Radiš li iz ljubavi ili za platu?“

Ovakav stav izazvao je lavinu komentara na društvenim mrežama. Jedan korisnik je napisao da razmišlja da uz pomoć ChatGPT-ja napravi životopis i pošalje ga iz šale, uz poruku da bi oglas trebalo „pošteno istrolovati“.

Drugi su predlagali da se više kandidata prijavi bez pitanja o plati, a zatim odbiju posao kada ih poslodavac kontaktira. Bilo je i ironičnih komentara poput: „Zašto bi plata bila bitna, radimo iz ljubavi i živimo od vazduha“, kao i pitanja kako je moguće da ovakav oglas uopšte postoji.

Mnogi su zaključili da je dobro što je ovakav uslov jasno istaknut, kako bi kandidati mogli na vreme da zaobiđu oglas.