Koliko su blokaderi spremni daleko da idu da bi ostvarili svoje ciljeve, najbolje pokazuju izjave da su svi koji ne misle kao i oni njihovi neprijatelji, prema kojima ne treba imati milosti.

- Mi znamo za šta se borimo. Mi hoćemo da srušimo ovaj režim i vlast. Mi hoćemo da Vučić ode i svi njegovi da odu. To je naš cilj. I onda, da stignete do tog cilja, imate niz nekakvih borbi. Neke borbe gubite, neke dobijate. Moguće je da ćete izgubiti ovu borbu, moguće - navodi opozicioni novinar Dejan Ilić.

To mu nije bilo dovoljno, pa je dodao da se s „neprijateljima” morate obračunati po svaku cenu.

- I kad mi apelujemo na njih, i apelujemo na njihov moral, mi promašujemo metu. Mislim, zvučaće grubo ovo što kažem, ali oni su neprijatelji. Kraj. Gotovo. Kakav crni moral, kakvo crno saosećanje. Nema to. Vi idete protiv njih i računate šta možete da izgubite, šta možete da dobijete i imate taj cilj glavni, jedini, stalno pred očima i idete ka njemu - poručio je Ilić.

Plenumaši čak ponosno ističu da između njih i svih ostalih postoji jasna podela na podanike i pobunjenike.

Ipak, i pored svih napora da se unese razdor između ljudi, čak i najokoreliji blokaderi priznaju da se san o zajedničkoj listi ujedinjene opozicije i studenata definitivno neće ostvariti.

I blokader glasao za novu predsednicu opštine Kula

Dr Vesna Tomić, koju je predložila Srpska napredna stranka, izabrana je na današnjoj, drugoj sednici Skupštine opštine Kula za predsednicu te opštine.

Tomićeva je izabrana tajnim glasanjem, a za nju je glasalo 20 od 37 odbornika. To znači i da je jedan odbornik iz Glasa mladih opštine Kula glasao za imenovanu!

Naime, dok su blokaderi govorili da imaju većinu i uporno pravili haose i nerede, sada je pokazano da su ponovo pukli!

Blokaderi odjavili Štimca

Bivši košarkaš i neostvareni blokader Vladimir Štimac i zvanično je otpisan kada je u pitanju tzv. studentska lista, saznaje Informer.

Kako saznajemo, blokaderi iz Niša su održali glasanje na kom je izglasano da se stavi veto na učešće nekoliko ličnosti na takozvanoj studentskoj listi.

Među spomenutim ličnostima se, pored Štimca, nalaze i hirurg Vladimir Dugalić, NVO aktivista iz Ništa Tadija Mitić, kao i odbornica u Skupštini opštine Aleksinac Suzana Ristić.

Oni neće biti na „studentskoj“ listi, a preostali kandidati za listu blokadera Univerziteta u Nišu biće tek rangirani, nakon čega će svi oni koji su ispod 49. mesta na rang-listi otpasti s liste.