Nakon što je u nedelju predsednik SAD Donald Tramp na svojoj društvenoj mreži „Truth Social” podelio ekskluzivni intervjuu koji je Aleksandar Vučić dao za američki portal „Breitbart News“, predsednik Srbije je zahvalio Trampu na poštovanju koje je pokazao prema našoj zemlji.

Ovaj Trampov potez je privukao ogromnu pažnju američkih medija, a reakcije stižu sa svih strana.

- Hvala predsedniku Donaldu Trampu na poštovanju koje je pokazao prema našoj zemlji i verujem da će odnosi Srbije i Amerike ići samo uzlaznom linijom - poručio je Vučić.

Inače, Vučić je, između ostalog, u ovom intervjuu izjavio da je Tramp ubedljivo najpopularniji američki politički lider u Srbiji u poslednjih nekoliko decenija.

Prvi čovek Srbije je dodao da je Trampova popularnost u Srbiji uoči predsedničkih izbora u SAD 2024. godine dostigla izuzetno visok nivo i da je oko tri četvrtine građana Srbije želelo njegovu pobedu.

- Ono što mogu da kažem jeste da sam bio iznenađen pojedinim komentarima u američkim medijima u kojima su neke druge evropske zemlje predstavljane kao uporišta podrške Donaldu Trampu. Za nas je bilo potpuno očigledno da je upravo u Srbiji imao daleko najveću podršku. Tokom kampanje podrška mu je prelazila 75 odsto među onima koji su imali jasan stav, što nije bio slučaj čak ni u samim Sjedinjenim Američkim Državama. Nigde drugde nije imao takvu podršku - rekao je Vučić.

Vučić je istakao da je uveren da bi Tramp u Srbiji bio dočekan na način kakav nije video nigde drugde u Evropi.

- Garantujem predsedniku Trampu jednu stvar. Možete da me kritikujete koliko god želite, ali postoji samo jedna uvreda koju ne bih mogao da prihvatim, a to je da nismo bili dovoljno gostoljubivi. Garantujem, garantujem, garantujem predsedniku Trampu da bi ovde video najveću masu ljudi koja ga je ikada dočekala.

- Bilo bi to najmanje 100.000 ljudi koji će doći da ga slušaju, koji će doći da ga vide kako bi čuli neke vesti o boljim odnosima sa Sjedinjenim Državama - rekao je Vučić.

Govoreći o razlozima zbog kojih je Donald Tramp toliko popularan među Srbima, Vučić je naveo nekoliko ključnih faktora.

- Reći ću vam koji su razlozi. Prvi je to što su ljudi u Srbiji želeli novu vrstu odnosa između Sjedinjenih Država i naše male zemlje. Tokom prethodnih trideset godina SAD su često doživljavane kao neko ko vrši pritisak na Srbiju po različitim pitanjima. Posebno tokom Klintonove ere ljudi su imali osećaj da su bili izloženi pritiscima, ucenama i bombardovanju. Građani Srbije želeli su promenu takvog odnosa - navodi Vučić.

On je dodao da Srbi tradicionalno imaju pozitivan odnos prema Americi i američkom snu.

- Ljudi u Srbiji oduvek su voleli Sjedinjene Države. Voleli su priču o američkom snu i želeli su novu vrstu odnosa između naše dve zemlje - objašnjava predsednik Srbije.

Drugi razlog, prema njegovim rečima, jeste Trampova spremnost da otvoreno govori o temama o kojima drugi političari često izbegavaju da se izjašnjavaju.

- Ljudi su videli da je predsednik Tramp dovoljno hrabar da pokrene određena pitanja i da o njima govori glasno, otvoreno i javno. Govorim o tradicionalnim porodičnim vrednostima, o pitanjima roda i identiteta. Nemam ništa protiv bilo koga, ali kada ljudima u Srbiji kažete da ne postoje samo muškarac i žena, već nešto između, mnogi ostanu zbunjeni. Ljudi su želeli jasne i jednostavne poruke, a upravo to su dobijali od Donalda Trampa - zaključio je Vučić.

Američki general podelio Vučićev intervju

Čuveni penzionisani američki general i bivši savetnik za nacionalnu bezbednost predsednika SAD Donalda Trampa Majkl Flin objavio je na društvenoj mreži Iks intervju predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Američki general komentarisao je intervju predsednika Vučića i podsetio na najveće spasavanje američkih pilota u Drugom svetskom ratu, ističuću krucijalnu ulogu Srbije.

- Srbija je odigrala glavnu ulogu u spasavanju stotina oborenih američkih i savezničkih pilota tokom Drugog svetskog rata, prvenstveno kroz operaciju „Vazdušni most“ (Halijard), najveće spasavanje američkih pilota u istoriji - istakao je čuveni general.

Brnabić: Vučić uspešniji i od Tita

- Posle istorijske posete Kini, odličnih sastanaka s predsednikom Sijem, Ordena prijateljstva, a koji je najviše priznanje koje je moguće dodeliti stranom državljaninu od predsednika NR Kine, evo i lične objave predsednika SAD Donalda Trampa o predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Što bi blokadari rekli - Vučić je u izolaciji, steže se obruč oko njega, njegova spoljna politika je doživela krah. Pa gde ćeš veću izolaciju od ovakvog uvažavanja od predsednika SAD i predsednika Kine! Ruku na srce, Vučić uspeva ono što ni Tito nije - smatra Brnabićeva.

Srbija je svakodnevno u svetskim medijima

- On je prokomentarisao da je Vučić pragmatičan lider. To je ogromna stvar za bilo kog lidera u svetu, a ne za Srbiju. Ne znam koliko puta se desilo da je Tramp ovako nešto uradio. Ali ne zaboravimo da je kineski predsednik Si Điping u poslednjim danima maja ugostio Trampa, Putina i Vučića. Vi ako se izmaknete i gledate to sa strane, vidite Srbiju u svim svetskim medijima svakodnevno - rekla je Suzana Vasiljević.