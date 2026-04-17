.

Jovanov: Šta se desilo na Medicinskom fakultetu

"Dakle, bila jedna blokaderska i jedna studentska lista, onih koji su zaista studenti. Blokaderi tražili, posmatrače, sprejeve, i tako dalje. Dato im. Tražili da prisustvuju brojanju glasova. Nađeno rešenje i za to, javno brojani listići. Ni to im nije bilo dovoljno tražili da pretresaju prodekansku kancelariju. Omogućeno im je. Tražili da se izbace svi štampači. I to je učinjeno. Došao konačan rezultat - blokaderi izgubili. I onda nastaje haos, plakanje, histerija, jer zamislite blokaderi nemaju većinu. I pokazalo se ono što smo sve vreme govorili da blokaderi a ni njihovi mentori, nemaju većinu čak ni među studentima."

"I nema te histerija koja će moći da menja volju naroda."

Nastavak sednice

Narodna skupština nastavlja sa raspravom o 40 tačaka na drugoj redovnoj sednici prolećnog zasedanja koja je počela juče.

Među tačkama koje je podnela Vlada Srbije je set trgovinskih zakona, među kojima su Predlog zakona o zaštiti potrošača, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o trgovini, Predlog zakona o trgovačkim praksama za određene vrste proizvoda.

Predloženo je da na dnevnom redu bude i Predlog zakona o uspostavljanju i funkcionisanju sistema za upravljanje kohezionom politikom, Predlog zakona o sprečavanju i suzbijanju trgovine ljudima i zaštiti žrtava, Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara.

Pred poslanicima će se naći i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o carinskoj službi, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju.

Takođe, pred poslanicima će se naći i nekoliko odluka iz oblasti kulture, kao i Predlog odluke o izmenama Odluke o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Srbije i Predlog strategije upravljanja mineralnim i drugim geološkim resursima Srbije do 2040. godine sa projekcijama do 2050. godine.

Među tačkama je i više predloga zakona o potvrđivanju međudržavnih sporazuma i ugovora, kao i više predloga odluka koje se tiču sastava radnih tela Narodne skupštine.