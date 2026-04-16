Pretnja izbijanja Trećeg svetskog rata danas je veća nego ikada ranije, upozorila je predsednica Saveta Federacije Valentina Matvijenko, potvrđujući sve češće ocene o ozbiljnosti globalne situacije.

– Dva svetska rata, izgleda, nisu „vakcinisala“ čovečanstvo protiv trećeg. Pretnja je sada veća nego ikad – prenose njene reči ruski mediji, uključujući RIA Novosti.

Ova izjava dolazi nakon što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić ranije nagovestio da bi Treći svetski rat mogao biti teško izbeći, uz ocenu da je vrlo moguće da je takav sukob već započeo, iako ne u klasičnom obliku.

Dodatnu pažnju izazvala je i opaska novinara iz Kremlja Dmitrija Smirnova, koji je podsetio na ranije predviđanje osnivača LDPR-a Vladimira Žirinovskog, prema kojem bi Treći svetski rat mogao da počne 2027. godine.