Ministar inostranih poslova Češke Petr Macinka izjavio je da pitanje AP Kosova i Metohije treba rešiti kompromisom uz ocenu da je to, pre svega, srpsko i regionalno pitanje, a ne međunarodno, kao i da je Češka trebalo da postupa opreznije i obzirnije kada je donela odluku o priznavanju tzv. Kosova.

Macinka je rekao da je Vlada Češke podlegla određenim pritiscima kada je 2008. godine priznala nezavisnost tzv. Kosova ocenivši da je takva odluka verovatno bila posledica veza tadašnjeg ministra spoljnih poslova Karela Švarcenberga sa bivšom državnom sekretarkom SAD Medlin Olbrajt, koja je poreklom iz Češke, i njenim interesima u vezi sa Kosovom.

Dodao je da je u vreme kada je Češka priznala tzv. Kosovo bio član kabineta predsednika Vaclava Klausa čiji je stav, kako je rekao, bio nešto drugačiji.

- Mi smo mislili da je Češka tada mogla da postupa malo opreznije, obzirnije. Što se današnje politike tiče, ne želimo da dodajemo neku novu dinamiku, da pravimo poteze koji bi bili teatralni ili iznenadni. To jednostavno nije priroda naše vlade, da pravimo takav gest. Mislimo da je pitanje Kosova srpsko pitanje, pitanje regiona, a ne međunarodno pitanje - rekao je Macinka novinarima nakon sastanka sa ministrom spoljnih poslova Markom Đurićem koji boravi u zvaničnoj poseti Češkoj.

Prema njegovim rečima, situacija sa Kosovom i Metohijom trebalo bi da bude rešena kompromisom.

- Ukoliko bih mogao da preporučim srpskoj strani, iako mislim da nisam pitan i da ne bi trebalo da budem pitan, jer je u takvoj situaciji bolje da se ne slušaju saveti sa strane, mislim da je najbolji sporazum onaj koji vi sami napravite - rekao je Macinka.

BONUS VIDEO



