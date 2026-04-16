Ministar inostranih poslova Češke Petr Macinka priznao je da je Vlada Češke podlegla određenim pritiscima kada je 2008. godine priznala nezavisnost tzv. Kosova, a predsednik SRS dr Vojislav Šešelj kaže da je to odlična vest.

- Ja očekujem da će nova češka vlada da promeni svoju politiku prema Srbiji i da bi Češka mogla biti prva evropska zemlja koja će povući priznanje tzv. Kosova - rekao nam je Šešelj.

Ističe da je potrebno još raditi na tome da neke zemlje povuku svoje priznanje lažne države Kosovo.

- Postoje zemlje koje nam ništa ne znače, a postoje zemlje sa kojima treba da i dalje kontaktira naša diplomatija. Treba ići dalje, da ubedimo Egipat da povuče priznanje tzv. Kosova. Ima još zemalja gde bi se moglo raditi na tome da povuku priznanje tzv. Kosova, a ne interesuje nas valjda šta će reći zemlje kao što su Litvanija, Letonija i Estonija - kazao nam je Šešelj.