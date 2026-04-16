Predsednik SRS dr Vojislav Šešelj izjavio je da je Srbija posle 5. oktobra imala pred sobom punih 12 godina sistematskog propadanja.

"Oni su sve uništili što se moglo uništiti! Dosmalnije su sve raspodale budzašto i osramotili Srbiju, pogotovo Zoran Đinđić, kao najveći kriminalac u našoj istoriji, koji je isporučio Slobodana Miloševića Haškom tribunalu, a prethodno je formalno pokriće dao državnim udarom", kazao je Šešelj.

Kad je u pitanju da li moguće da se i kod nas desi mađarski scenario, kaže da je sve moguće osim drvenog šporeta.

"A i drveni šporet je moguć, ali samo jednom da se upotrebi. Ja nisam verovao da je moguće da se desi 5. oktobar, ali desio se kao velika tragedija srpskog naroda. Moramo biti oprezni i ne smemo dozvoliti da to opet uspe", rekao je predsednik SRS za TV Prva.