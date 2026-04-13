Crna Gora je država koja odavno nema nikakvog ugleda, kaže predsednik SRS prof dr Vojislav Šešelj.

- Crna Gora je zavela sankcije Rusiji, udarila nož u leđa Srbiji priznajući nezavisnost tzv. Kosova, a odrekla se i sopstvene nacije i izmislila neku novu, veštačku, koja se naziva crnogorska - rekao je Šešelj za Kurir TV.

Podsetio je i na kletvu Svetog Petra Cetinjskog "ko ne bio veran jednojezičnoj, jednokrvnoj Rusiji, dabogda živo meso od njega otpadalo, bio proklet tri puta i 3000 puta od mene".