Među blokaderima je nastala opšta panika!

Sada se pitaju - šta će ako Vučić sutra raspiše izbore?!

Glavni blokaderski novinar iz Novog Sada Žarko Bogosavljević reagovao je na vest da je u sredu zakazana sednica Skupštine Srbije, a da je na dnevnom redu predlog za glasanje o nepoverenju Vladi.

"I sad nas iznenade i prihvate i raspišu izbore," naveo je.

Mesecima na sva zvona traže raspisivanje izbora, a sada - tajac. Jaki su samo kad urlaju po ulicama. Svesni su da ih narod neće i da će na izborima da im se ispumpa i to malo što im je ostalo.