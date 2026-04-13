Lider Pokreta „Solidarnost“ Goran Ješić je oko 8 ujutru na društvenoj mreži X objavio sledeće:

"Nema referendumske atmosfere u Srbiji i neće je ni biti. Nije moguće glasati i podržati nekoga ko nema stav o EU i budućnosti Srbije. Nemati stav o EU je zapravo biti protiv, toliko je to jasno! Zato smo u problemu i daleko od civilizacije", poručio je on.

Ubrzo zatim, krenuli su da se nižu odgovori:

"Ili si glup ili pokvaren. Niko nije normalan da se u ovoj fazi opredeljuje za opciju koju podržava 35% ljudi i time puca sebi u nogu."

"Pa taman izađi sam na izbore, pošto nema ref. atmosfere i pobedićeš, pusti nas da živimo u zabludi i da tako opijeni i glupi glasamo za stud listu."

"Pošto vaša krivica ne postoji, nikad vlast niste omirisali, uradili ste sve baš kako treba."

"Neće u EU ali šalju decu na školovanje i na rad u EU."



