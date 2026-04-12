Petrov je za Tanjug, komentarišući svoje gostovanje na Novoj S i navode u medijima o njegovoj kandidaturi za predsednika Republike, rekao da je prihvatio poziv za gosovanje novinarke Jelene Obućine jer je, kako navodi, smatrao da je to dobar način da se uspostavi kakav-takav društveni dijalog.

- Jelena Obućina, novinarka Nove S, je prošle subote izbacila tu vest da se u krugovima Srpske napredne stranke govori o meni kao o potencijalnom kandidatu za predsednika Republike. Zatim je to pitanje postavljeno i samom aktuelnom predsedniku Republike i ja samo mogu da potvrdim da je sve što je rekao u vezi sa našim razgovorima istina, a to znači da tih razgovora o toj mojoj potencijalnoj kandidaturi nije bilo - rekao je Petrov.

Napomenuo je da je pre, tokom i posle snimanja imao korektan odnos sa zaposlenima na televiziji na kojoj je gostovao, da ni za koga nema ništa ružno da kaže, kao i da je bio svestan da je reč o kratkom formatu emisije.

- Novinarka je imala tempo, to je bio jedan kratak format od petnaestak minuta, rekla mi je da je pripremila mnogo pitanja, bilo mi je jasno čemu ta pitanja vode jer ukoliko vi nemate mogućnost da odgovorite u više od dve, dve i po rečenice uz neprestano prekidanje, jasno je da vi ne možete onda da obrazložite ništa i da će to biti korišćeno da bi se neke stvari i prikazale na odgovarajući način - naveo je Petrov.

Ipak, predsednik Ustavnog suda ocenjuje da su takvi nastupi način da se otpočne i krene u širi društveni dijalog bez obzira na to šta se posle tog njegovog gostovanja pisalo u pojedinim medijima.

- Idete na jedan teren koji svakako nije baš prijateljski i pokušavate da sasvim pošteno i maksimalno iskreno odgovorite na neka pitanja koja interesuju javnost. Ja sam uvek za to i apelovao bih da se i u narednim mesecima takav dijalog nastavi - naglasio je Petrov.

Dodao je da stoički podnosi to što ga njegovi bivši studenti, uključujući lidera Pokreta "Kreni-promeni" Sava Manojlovića, kritikuju, ali da mu je žao kada u javnost iznose neistine.

- Savo Manojlović je izrekao jednu veliku neistinu. Rekao je da 15 sudija Ustavnog suda, a ima ih trenutno 12, da od tih 15 sudija, 13 ne zna da napiše odluku o ustavnoj žalbi. To je ipak sramotno. Među tim sudijama su i ljudi koji su mu dali doktorat. Politika ne sme da ode u tu krajnost jer ljudi se izgube i zaborave da kritikujući druge ljude, oni u stvari govore o samima sebi. Bolje mu je bilo da je ćutao - rekao je Petrov.

Na pitanje da li će Ustavni sud raditi po principu transparentnosti, kao što je obećao i da li je istina da je rekao da neke predmete "drži u fioci", Petrov je istakao da su kod njega svi predmeti na stolu.

- Nikada nisam ni od koga dobio direktivu, dajem svoju časnu profesorsku reč, da rešim predmet na ovaj ili onaj način. Znaju i ti ljudi da bi to proizvelo samo kontraefekat. Ali ovi koji proizvode tu priču polaze uglavnom od sebe i od onoga što bi oni radili, jer prosto, svako razmišlja na način kako ume. A da li sam čovek koji je nekada procenio da bi bilo bolje o nečemu sačekati, pa naravno da da - rekao je Petrov.

Dodao je da postoje teži predmeti i da će svak sudija reći da pravda nekada podrazumeva ili da se odloži da bi se promislilo ili da se razgovara sa kolegama sudijama.

