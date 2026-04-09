Danas je u Vladi Srbije potpisan je ugovor kojim se omogućava banjski oporavak u Vrnjačkoj Banji vojnim invalidima i porodicama poginulih boraca, saopštilo je ministarstvo na čijem je čelu za te potrebe izdvojilo 80 miliona dinara ističu iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ukazuju je da je tim ugovorom sada produžen boravak sa sedam na 10 dana, kao i da je prošle godine Ministarstvo isplatilo više od 40 miliona dinara za banjsko - klimatsko lečenje i boravak ratnih vojnih invalida i porodica palih boraca u Vrnjačkoj Banji, a za 2026. godinu izdvojili su duplo više finansijskih sredstava.

Navodi se da se u bazi registra, prema evidenciji tog ministarstva, nalazi više od 11.000 ratnih vojnih invalida i više od 7.000 porodica palih boraca, odnosno korisnika boračko-invalidske zaštite i prava koja proističu iz boračko-invalidske zaštite i da će svi oni imaće prava da konkurišu na javnom pozivu, odnosno da ostvare pravo na boravak u trajanju od 10 dana.

Isitiče se da je razlog zbog kojeg je Ministarstvo produžilo banjsko lečenje sa sedam na 10 dana upravo je to da bi efekti njihovog boravka tamo bili veći i kako bi imali dovoljno vremena da prime adekvatnu terapiju.

