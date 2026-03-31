Pucanje jaja tokom kuvanja može biti frustrirajuće, ali uz nekoliko jednostavnih trikova to se može lako izbeći. Prvi korak je priprema – jaja treba da budu na sobnoj temperaturi pre nego što ih stavite u vodu, jer hladna jaja pucaju lakše kada se naglo zagreju. Ako nemate vremena, kratko ih potopite u toplu vodu da se postepeno zagreju.

Unutar jajeta se nalaze gasovi koji se šire pri zagrevanju i vrše pritisak na ljusku. Mali otvor tankom iglom na jednom kraju jajeta može pomoći da gas izađe i spreči pucanje. Takođe, jaja treba pažljivo slagati u šerpu i ne pretrpavati je, jer sudaranje tokom kuvanja dovodi do pucanja.

Svežinu jaja možete testirati tako što ćete ih staviti u vodu – ako potonu, sveža su; ako plutaju, bolje ih je ne koristiti. Dodavanje pola kašičice soli u vodu pomaže belancetu da brže stegne i smanjuje šanse za pucanje.

Nikada nemojte stavljati hladna jaja direktno u ključalu vodu. Stavite ih u hladnu vodu i zagrevajte postepeno. Malo sirćeta u vodi može pomoći da belance ne iscuri ako jaje ipak napukne.

Vreme kuvanja zavisi od željenog stepena:

3 minuta za rovita jaja

5–7 minuta za srednje kuvana

9–12 minuta za tvrdo kuvana

Nakon kuvanja, odmah stavite jaja u hladnu vodu sa ledom i malo soli, što olakšava ljuštenje i hladi jaja brzo. Oljuštena jaja treba pojesti u roku od 24 sata, dok jaja u ljusci mogu stajati duže u frižideru. Za lakše ljuštenje, držite ih 20–30 minuta u frižideru nakon kuvanja.

Ovi koraci čine kuvanje jaja jednostavnim i pomažu da izbegnete razočaranje kad planirate da ih farbate ili poslužite.