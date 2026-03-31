Predsednik Narodne skupštine Ana Brnabić uputila je oštar odgovor Zdravku Ponošu, nakon njegovih komentara u vezi sa samitom Brdo–Brioni i aktuelnim političkim dešavanjima.

- Ovaj mučeni čovek svaki dan mora da opravdava svoju putovnicu najbanalnijim uvredama na račun predsednika Aleksandra Vučić i najprizemnijim napadanjem Srbije. Kad se hrvatske vlasti i Tompsonovi fanovi uznemire, tada Ponoš dobije nalog da krene sa svojim bolesnim tiradama. A šta je to što ih je sve toliko pogodilo? To što je Aleksandar Vučić rekao da nema želju da ide na Brione, već da samo želi da poseti Jasenovac - da položi cveće, upali sveću na najvećem stratištu srpskog naroda. Ako pitate Ponoša, to je Vučićev neoprostiv greh.