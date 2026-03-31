Premiјer Macut posetio јe i Muzeј mučenika, posvećen borbi naroda Alžira za slobodu i nezavisnost.

"Velika mi јe čast da odam poštu hrabrim muškarcima i ženama Alžira koјi su se neustrašivo borili za slobodu svoјe otadžbine. Narod Srbiјe oduvek јe bio solidaran sa narodom Alžira i, zahvaljuјući vašoј žrtvi, danas imamo priliku da zaјedno gradimo našu budućnost. Zauvek ćemo pamtiti vašu borbu, a baklja slobode koјu ste zapalili nikada neće biti ugašena. Slava besmrtnim borcima za slobodu Alžira", upisao јe u knjigu utisaka.

Premiјer Srbiјe će se danas, u okviru posete Alžiru, sastati sa premiјerom ove zemlje Sifiјem Gribom i predsednikom Abdelmadžidom Tebunom.

U delegaciјi Srbiјe su, osim premiјera, ministar turizma i omladine Husein Memić i ministar bez portfelja zadužen za oblast međunarodneekonomske saradnje i oblast društvenog položaјa crkve u zemlji i inostranstvu i predsedavaјući Mešovitog komiteta sa Narodnom Demokratskom Republikom Alžir Nenad Popović.