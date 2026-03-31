Jedan tužilac je iz odeljenja za opšti kriminal i ispituje bezbednosne propuste, dok je drugi iz odeljenja za borbu protiv korupcije i fokusiran na finansijske tokove i sumnjive poslove. U isto vreme, rektor je pokušao da se sakrije iza sastanka sa belgijskim ambasadorom, ali je policija, po nalogu tužilaštva, ispratila i diplomatu i nastavila akciju bez prekida.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradi, pripadnici uprave kriminalističke policije konačno su ušli u zgradu Rektorata Univerziteta u Beogradu! Kako saznajemo više od 30 pripadnika UKP-a i dva tužioca ušli su u ovu instituciju kako bi se jednom zasvagda stalo na put javašluku i sumnjivim radnjama koje su se godinama prikrivale iza parole o „autonomiji“ univerziteta.

Nakon smrti tragične smrti studentkinje na Filozofskom fakultetu, koja je bila okidač za istragu jasno je da više nema nedodirljivih, a provera neobezbeđenih prolaza ka Filozofskom fakultetu i češljanje sumnjivih poslova Rektorata pokazuju da država više neće tolerisati ugrožavanje bezbednosti studenata niti finansijske malverzacije.

Koliko je situacija bila ozbiljna govori i podatak da je rektor Vladan Đokić, očigledno pokušavajući da se sakrije iza međunarodnog protokola, za baš taj termin zakazao sastanak sa ambasadorom Belgije. Međutim, pripadnici UKP su po nalogu tužilaštva ispratili ambasadora i nisu mu dozvolili da uđe u zgradu.

Diplomati je jasno rečeno da se sastanak otkazuje zbog pretresa, čime je poslata snažna poruka da sprovođenje zakona i istraga o kriminalu imaju apsolutni prioritet nad protokolarnim kafama i pokušajima spinovanja realnosti.

Sastav tima koji je upao u Rektorat potvrđuje da se ovoga puta ide do kraja. U zgradu su ušla dva tužioca sa različitim, ali pod‌jednako važnim zadacima, jedan iz odeljenja za opšti kriminal, koji istražuje fizičku bezbednost i propuste koji su doveli do tragedije, i drugi iz odeljenja za borbu protiv korupcije. Ovakva koordinisana akcija jasno ukazuje na to da su se u Rektoratu godinama gomilale nepravilnosti koje su sada konačno pod lupom pravde, od mutnih finansijskih tokova do bezbednosnog haosa.



