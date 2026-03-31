Policajac Milan P. (27), pripadnik SAJ-a i heroj poznat po spasavanju ljudi iz nabujalih reka, poginuo je u ponedeljak ujutro kada je automobil u kojem je bio suvozač podleteo pod kamion na putu Bosanski Petrovac – Ključ. Udar je bio toliko silovit da je njegovo telo pronađeno čak 40 metara dalje od smrskanog vozila.

Vozač Nikola G. teško je povređen i priključen na aparat za mehaničku ventilaciju.

Vest o pogibiji potresla je Drvar i Ribnik, a Milan je bio poznat kao požrtvovan policajac, skroman i hrabar mladić, koji je nedavno podigao kredit da kupi traktor i krave, želeći da razvija gazdinstvo u rodnom kraju.

- Bio je izuzetno vredan, skroman i hrabar dečko, koji je rano ostvario uspeh u specijalnoj jedinici. Iza sebe nije ostavio samo vrhunske profesionalne rezultate, već spasene živote i poštovanje svih koji su ga znali. Bio je sportski tip, prizeman i spreman da pomogne u svakom trenutku. Nedavno je podigao kredit kako bi kupio traktor i krave, želeći da razvija gazdinstvo na svom imanju. Ni sama ne znam gde sve nije išao u akcije spasavanja - rekla je za Alo! kroz suze njegova sugrađanka Vanja.

U Drvaru je proglašen dan žalosti, a saučešće porodici uputili su ministar unutrašnjih poslova RS Željko Budimir i lokalni zvaničnici, ističući da je zajednica izgubila čoveka koji je život posvetio zaštiti građana.

